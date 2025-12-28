कडूस परिसरात बिबट्यांचा धुमाकूळ

कडूस, ता. २८ : खेड तालुक्यातील कडूस परिसरातील पाळीव प्राण्यांसह भटक्या कुत्र्यावर ताव मारून बिबट्याने दहशत निर्माण केली आहे. गेल्या १५ दिवसांत बिबट्याने एकट्या धायबर शिवारातील दहा कुत्र्यांसह दोन बकऱ्या व वासरांवर हल्ला करून ठार केले आहे. परिसरात तीन ते चार बिबट्यांचा वावर असून त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
कडूसच्या धायबर शिवारातील स्थानिक रहिवाशांच्या घरासमोरील पाळीव कुत्र्यांसह गोठ्यातील वासरांवर हल्ला करण्याचा धडाका लावला आहे. गेल्या १५ दिवसात शिवारातील संजय श्यामराव धायबर, मंगेश चंद्रकांत धायबर, दादाभाऊ काळूराम धायबर, गणेश धायबर धायबर, धायबर, मनोहर काळूराम धायबर, संजय मारुती धायबर, स्वप्नील बाळासाहेब मोरे, अनिकेत अशोक धायबर यांच्या घरासमोरील पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्याने हल्ला करून गायब केले आहे. मेंढपाळ सोनबा नथू ढेकळे यांच्या दोन शेळ्या व माऊली धायबर यांचे वासरू फस्त केले आहे. रविवारी (ता.२८) सकाळी पाच ते साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास एक वासरू व काही अंतर दूर कुत्र्यावर हल्ला करून ठार केले. प्रथम माऊली धायबर यांच्या गोठ्यातील वासरावर हल्ला करून ठार केले. धायबर यांनी आरडाओरडा केल्याने बिबट्याने तेथून धूम ठोकली. त्यानंतर बिबट्याने लगेच सव्वासहाच्या सुमारास अनिकेत धायबर यांच्या घराच्या दरवाजातून कुत्रे पळवले. कुत्र्यावरील हल्ल्याचा थरार सीसीटीव्हीत चित्रित झाला आहे. चार दिवसांच्या अगोदर याच ठिकाणी कुत्र्यावर हल्ला करतानाची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली होती. कुत्र्याचा पाठलाग करताना घरासमोर उभी असलेली दुचाकी बिबट्याच्या धक्क्याने जमिनीवर पडली. परंतु कुत्रा मात्र वाचू शकला नाही. परिसरात तीन ते चार बिबट्यांचा वावर आहे. नागरिकांना दिवसा सुद्धा घरातून बाहेर पडण्याची भीती वाटत आहे. लहान मुलांच्या वावरावर मर्यादा आल्या आहेत; लहान मुलांसह पशुधनाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागाने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा परिसरातील गुरेढोरे, कुत्रे व लहान मुलांसह वनविभागाच्या कार्यालयात येऊन वास्तव्य करण्याचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ग्रामपंचायत सदस्य अनिकेत धायबर, माजी सदस्य संदीप धायबर, गणेश धायबर, अक्षय धायबर, अशोक धायबर व ग्रामस्थांनी केली आहे.
