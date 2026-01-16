गारगोटवाडीत ‘लांडगा आला रे लांडगा’
कडूस, ता. १६ : खाणपट्टा व खडी क्रशर व्यवसायासाठी गारगोटवाडी (ता. खेड) ग्रामसभेने यापूर्वीच नाकारलेल्या ‘ना हरकत’ दाखल्याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा महसूल प्रशासनाने गुरुवारी (ता. १५) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते; परंतु प्रशासनाने ही ग्रामसभा पुन्हा एकदा अचानक स्थगित केली. ग्रामसभा रद्द केल्याची सूचना ग्रामस्थांना ग्रामसभेच्या निर्धारित वेळेच्या फक्त दोन तास अगोदर तीही तोंडी कळविण्यात आली. ग्रामसभा ऐनवेळी व दुसऱ्यांदा स्थगित केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. गावाच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या विषयाबाबत प्रशासन ग्रामस्थांसोबत ‘लांडगा आला रे लांडगा’ असा खेळ खेळत आहे की काय, असा संशय ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
गारगोटवाडी येथे खाणपट्टा व ड्रीलिंग- ब्लास्टिंग करून स्टोन क्रशरच्या व्यवसायासाठी ग्रामपंचायतीने नाकारलेल्या ना हरकत दाखल्याच्या मुद्द्याबाबत व्यावसायिकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावात विशेष ग्रामसभा घेण्याचे आदेश खेड महसूल विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांच्या आदेशावरून गुरुवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता गावात विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. परंतु, ही ग्रामसभा अचानक पुढे ढकलण्यात आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसंदर्भात महत्वाची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असल्याच्या कारणावरून ही ग्रामसभा पुढे ढकलण्यात आल्याचे ग्रामस्थांना कळविण्यात आले. ग्रामसभा सकाळी ११ वाजता होती अन् ग्रामसभा पुढे ढकलल्याचे सकाळी नऊ वाजता ग्रामस्थांना कळविण्यात आले, तेही तोंडी. याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत पत्र ग्रामस्थांना देण्यात आले नव्हते.
ग्रामसभेला सामोरे जाण्यासाठी ग्रामस्थ पूर्ण तयारीत होते, परंतु प्रशासनाने ऐनवेळी ग्रामसभा पुढे ढकलल्याचे कळविल्याने ग्रामस्थांचा ऐनवेळी हिरमोड झाला. हा प्रकार दुसऱ्यांदा घडला आहे. प्रशासनाने या अगोदर ही ग्रामसभा १८ सप्टेंबर रोजी आयोजित केली होती, त्यावेळी सुद्धा नियोजित ग्रामसभेच्या अगोदरच्या दिवशी रात्री उशिरा ग्रामसभा स्थगित केल्याचे ग्रामस्थांना कळविले होते. गावाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा असल्याने दोन्ही वेळेस ग्रामसभेला सामोरे जाण्यासाठी ग्रामस्थ पूर्ण तयारीत होते. एकदाचा हा निर्णय होऊन जाईल, अशी ग्रामस्थांना अपेक्षा होती, परंतु प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे यावर दोन्ही वेळेस ग्रामस्थांच्या उत्साहावर विरजन पडले. ग्रामस्थांना ऐनवेळी ग्रामसभा पुढे ढकलल्याचे कळवून या विषयाप्रति ग्रामस्थांची रुची व संवेदना बोथट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यासाठी ‘लांडगा आला रे लांडगा’, असा खेळ सुरू असल्याचा संशय ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
