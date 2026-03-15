पुणे
सातकरस्थळच्या उपसरपंचपदी नयना काळे
कडूस, ता. १५ : खेड तालुक्यातील सातकरस्थळ ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी नयना प्रवीण काळे यांची बिनविरोध निवड झाली.
अमिता सातकर यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने ही जागा रिक्त झाली होती. लोकनियुक्त सरपंच रुतिका सातकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १०) ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभा घेण्यात आली. या पदासाठी काळे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवड बिनविरोध झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. ग्रामसेवक अशोक जगताप यांनी निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज पाहिले.यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य अजय चव्हाण, नीलेश आरबुज, मयूर जगदाळे, स्वाती सातकर, प्रमोद सुपे, जयश्री पडवळ, वर्षा देवरे, माजी सरपंच मारुती सातकर, अशोक सातकर, वाफगावचे सरपंच नंदकुमार सुर्वे, माजी उपसरपंच कालिदास सातकर, देविदास सातकर, उद्योजक गणेश काळे, अजित सातकर, किरण काळे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
2252