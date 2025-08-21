पळसदेवमध्ये दारातील बोकड, शेळ्यांची चोरी
पळसदेव, ता. २१ : पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील काळेवाडी नं. १ येथील माजी सरपंच आजिनाथ पवार यांच्या दारातील बोकड व शेळी चोरट्यांनी मध्यरात्री चोरून नेली. लाल रंगाच्या चारचाकी वाहनातून मध्यरात्री ३ वाजण्याच्या सुमारास चोरटे आल्याचे चित्रण येथील चौकात ग्रामपंचायतीने बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात रेकॉर्ड झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आॅगस्ट २०२३ मध्ये याच ठिकाणी दोनदा शेळ्या चोरीची घटना घडली होती. यामध्ये पवार व लक्ष्मण चव्हाण यांच्या १३ शेळ्या चोरट्यांनी चोरुन नेल्या होत्या. याच घटनेची पुनरावृत्ती रात्री झाल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. याशिवाय डाळज नं. ३ व पळसदेव येथील जीओ कंपनीच्या मोबाईल मनोऱ्याच्या बॅटऱ्याही चोरीला गेल्याचे सकाळी उघडकीस आले.
पुणे- सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या काही गावांत चोरीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. १६ जून २०२५ रोजी पळसदेव येथील मत्रेवस्तीवरील मारुती खोत कुटुंबीयांसह शेतात काम करत असताना भरदिवसा बंद घराचे कुलूप तोडून घरातील सोने-चांदीचे दागिणे व रोकड, असा सुमारे ६ लाखांहून अधिक किमतीचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला होता. तर, २७ डिसेंबर २०२४ रोजी पळसदेव गावातील जिल्हा बँकेचे शाखाधिकारी बाळासाहेब चिंधे यांच्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी भरदिवसा घरातील साडेतीन तोळे सोन्याचे दागिणे व ५० हजार रुपये रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली. या घटनेला ८ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप ना चोरटे सापडले व ना मुद्देमाल सापडला. पोलिसांकडे वारंवार चौकशी करूनही केवळ चोर सापडतील एवढेच उत्तर मिळत आहे. पोलिसांनी या चोरांचा छडा लावून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याबरोबर रात्रीची गस्त वाढविण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.
