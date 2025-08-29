उजनी काठावर मासे पकडण्याची लगबग
पळसदेव, ता. २९ ः गुऱ्हाळासाठी ऊस तोडणाऱ्या कामगारांच्या कामाला पावसामुळे ब्रेक लागल्याने, संध्याकाळच्या भाजीची सोय करण्यासाठी उजनी काठावर मासे पकडण्याची सुरू असलेली मजुरांची लगबग पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील पुणे- सोलापूर महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होती.
टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेकडो किलोमीटर लांबीचा प्रवास करून आलेल्या ऊस तोडणी मजुरांची गळाच्या साहाय्याने मासे पकडण्यासाठी धडपड सुरू आहे. धरणातील पाणी पातळी वाढत असल्याने पाणी गढूळ झाले आहे. यामुळे गळाच्या साहाय्याने मासे पकडणे या मजुरांना सोपे झाले आहे. महामार्गाच्या सेवा रस्त्यावरील पुलावर रिमझिम पावसात उभा राहून मासे पकडण्यात हे मजूर व्यस्त असल्याचे दिसत आहे.
सध्या उजनी धरणात २१ हजार क्युसेक्सहून अधिक वेगाने पाण्याचा येवा सुरू असल्याने धरणाच्या पाणी पातळीने १०० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. शिवाय गेल्या दोन दिवसांपासून धरण परिसरात रिमझिम पाऊस बरसत आहे. परिसरात गुऱ्हाळासाठी ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांच्या काही टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. परिणामी पावसामुळे मिळालेल्या सुट्टीच्या वेळात संध्याकाळच्या भाजीची सोय करण्यासाठी गळाच्या साहाय्याने मासे पकडण्यास ऊसतोड मजुरांनी प्राधान्य दिल्याचे पळसदेव येथील महामार्गावरून प्रवास करताना दिसून येत होते.
धरणातून ४२ हजार क्युसेकने विसर्ग
धरणात येणारा पाण्याचा येवा २१ हजार क्यसेकहून अधिक आहे. तर धरणातून नदीपात्र, वीज निर्मिती, सीना- माढा योजना, दहिगाव योजना व मुख्य कालव्यातून सुमारे ४२ हजार क्युसेक्सहून अधिक पाणी सोडले जात आहे.
