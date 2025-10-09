बाबीर यात्रेत दारू विक्रेत्यांच्या बंदोबस्ताचा निर्णय
कळस, ता. ९ ः रुई (ता. इंदापूर) येथील श्री बाबीर देवाच्या यात्रेत यंदा दारू विक्रेत्यांचा बंदोबस्त करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
दिवाळी पाडव्याला भरणाऱ्या या यात्रेसाठी राज्यासह परराज्यातून लाखोंच्या संख्येने भाविक येथे हजेरी लावत असतात. भाविकांची संख्या विचारात घेऊन यात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी गुरुवारी (ता. ९) तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी यात्रेत दारू विक्री होणार नाही यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिसांच्यावतीने कारवाई करण्याचा इशारा तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिला.
येथील बाबीर मंदिरात प्रशासन, देवस्थान ट्रस्ट व ग्रामस्थ यांची संयुक्तिक बैठक पार पडली. यात्रेच्या अनुषंगाने भाविकांसाठी विविध सोई- सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर स्थानिक परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. मंदिर परिसरात दर्शन बारी, यात्रेत स्वयंसेवक व ग्रामसुरक्षा दलाची पथके, दिवाबत्ती, रस्त्याची डागडुजी, विक्रेत्यांना मंदिरासमोर बंदी यांसह पिण्याचे पाणी, आरोग्य व्यवस्था यावर चर्चा करण्यात आली. सशुल्क वाहनतळाची सुविधा देणाऱ्या स्थानिकांकडून रस्ता मोकळा राहील याची दक्षता घेण्याचे आवाहन पोलिस निरिक्षक राजकुमार डुणगे यांनी केले. यात्रेसाठी आवश्यक पोलिस तैनात ठेवले जाणार असून, वाहतुकीची कोंडी होऊ नये यासाठी काही नियमावली त्यांनी जाहीर केली.
आरोग्य विभागाकडून भाविकांसाठी २४ तास आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना देण्यात आली. रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, काटेरी झाडे काढण्याबाबत बांधकाम विभागाला सूचित करण्याचे आश्वासन तहसीलदार बनसोडे यांनी दिले.
यावेळी गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरिक्षक राजकुमार डुणगे, देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अजितसिंह पाटील, अमरसिंह पाटील, रतिलाल चौधर, गणेश काटकर, सर्जेराव मारकड, रूपाली शेळके, आकाश कांबळे, जनार्दन पांढरमिसे, तानाजी मारकड, अनिल कांबळे, पांडुरंग डोंबाळे यांसह आरोग्य, वीज, बांधकाम, परिवहन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
