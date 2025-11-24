शेतकऱ्यांच्या माथी वाढीव खर्चाचा भुर्दंड
पळसदेव, ता. २४ : ऊस तोडणी हंगाम सुरू झालेला असताना, तोडणी मजुरांनी शेतकऱ्यांना यंदा वाढीव खर्चाचा भुर्दंड माथी मारला आहे. मजुरांकडून प्रतिटन ३० ते ७० रुपयांची मागणी फड मालकांकडे केली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. एकरी १० हजारांपर्यंतचा वाढीव खर्च होत आहे. याबाबत फड मालकांकडून नाराजी व्यक्त होत असून, कारखाना प्रशासनाकडून यावर अंकुश ठेवण्याची मागणी होत आहे.
तालुक्यात सुमारे ३० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र ऊस लागवडीखाली असते. तालुक्यातील कर्मयोगी, नीरा-भीमा, छत्रपती, बारामती अॅग्रो या कारख्यांसह तालुक्यालगतच्या दौंड शुगर, अंबालिका, माढा, अकलूज, फलटण येथील साखर कारखान्यांना दरवर्षी येथील ऊस गाळपासाठी जातो. यंदा दीर्घकालीन पावसाळ्यानंतर ऊस तोडणी हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. तोडणी हंगामाच्या सुरुवातीला तोडणी कामगारांकडून होणारी आर्थिक मागणी पुढील काही महिन्यांत वाढण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तोडणीस आलेला ऊस कारखान्याला गाळपासाठी देऊन रिकाम्या झालेल्या शेतात गव्हाचे पीक घेण्याचा मनसुबा असलेल्या शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीसाठी घाई होताना दिसते. यामुळे मजुरांना आमिष दाखवून तोडणी उरकण्याचे काम काही शेतकऱ्यांकडून झाले.
जेवणाच्या डब्याबरोबर ५०० रुपयांची नोट
शेतकऱ्यांची गरज ओळखून तोडणी मजुरांकडून आता तोडणीसाठी जादा पैशांची मागणी होत आहे. प्रतिटन ७० रुपयांपर्यंत पैसे मागितले जात आहेत. याशिवाय उसाचे वाढे पाचटात तोडले जात आहे. चालकाला जेवणाच्या डब्याबरोबर २०० ते ५०० रुपयांची नोट हातावर टेकवावी लागत आहे. फड संपल्यानंतर चिकन, मटणाची मागणी केली जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना एकरी १० हजारांपर्यंतचा वाढीव खर्च करण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे कारखान्यांनी अद्यापपर्यंत एफआरपी जाहीर केलेली नसताना दुसरीकडे तोडणी मजुरांनी तोडणीचा ठरविलेला अनधिकृत भाव शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
मजुरांकडून शेतकऱ्यांची लूट
अनेक फड मालकांनी या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. नाव न छापण्याच्या अटीवर काही शेतकरी म्हणाले, कारखान्यांनी अद्यापपर्यंत उसाचा भाव जाहीर केला नाही.
तो जाहीर करण्याअगोदर गाळपास सुरुवात केली आहे. तोडणी मजुरांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. साखर कारखाने वेगवेगळ्या पद्धतीने शेतकऱ्यांची लूट करत असतात. तर आता मजुरांकडूनही शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण होत आहे. यावर साखर आयुक्तांकडून थेट कारवाईची मागणी काही ऊस उत्पादकांकडून होत आहे.
