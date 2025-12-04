बाबीर विद्यालयातील प्रदर्शनात ७९ प्रकल्प
कळस, ता. ४ : रुई (ता. इंदापूर) येथील श्री बाबीर विद्यालयात विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी सुमारे ७९ प्रकल्प सादर केले.
यात आधुनिक शेती, एआयचा वापर, ऊर्जा बचत, शाश्वत शेती, ऑटोमॅटिक अग्निशामक, ऑटोमॅटिक डस्टबिन, मायक्रोस्कोप, सोलर कुलर अशा प्रकल्पांचा समावेश होता. पोलिस पाटील अजितसिंह पाटील यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रदर्शनात सहभागी विद्यार्थ्यांपैकी चैतन्य सोनवले, समृद्धी रासकर, शर्वरी करगळ, संग्राम पवार, अमर डोंबाळे, वैभवी लावंड यांनी उल्लेखनीय प्रकल्प सादर केले. पर्यवेक्षक धनाजी गावडे, विज्ञान शिक्षिका प्रतीक्षा पाटील, यशवंत लोंढे यांनी परीक्षण केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.