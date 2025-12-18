कळस परिसरात चोरट्यांचा वावर
कळस, ता. १८ : कळस (ता. इंदापूर) येथील बागवाडी परिसरात बुधवारी (ता. १७) रात्री संशयित चोरट्यांचा वावर असल्याचे आढळून आले. येथील सतीश कुंडलीक ओमासे यांच्या घरासमोर पाच चोरटे मध्यरात्री आढळून आले. चोरीच्या उद्देशान घरात घुसण्याच्या तयारीत असलेल्या चोरांना पाहून ओसरीत झोपलेल्या आज्जीने आरडाओरडा केल्याने चोरट्यांनी येथून पोबारा केला. यानंतर वाडीतील सुमारे १५ ते २० तरुणांनी रात्रीच्या वेळी परिसर पिंजून काढला, मात्र चोरटे हाती लागले नाहीत.
याबाबत सतीश ओमासे यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री सुमारे बारा वाजण्याच्या सुमारास पाच चोरटे तोंड बांधून घरासमोर वावरत असल्याचे दारात झोपलेल्या माझ्या आईने पाहिले. तीने मोठ्याने आरडाओरड केल्यानंतर चोरटे येथून पसार झाले. यानंतर वस्तीवरील इतरांना संपर्क साधल्यानंतर १५ ते २० तरुण गोळा झाले. परिसरात चोरट्यांचा शोध घेतला असता ते मिळून आले नाहीत. सीसीटीव्हीमध्ये संशयित चोरटे दिसून येत आहेत. या प्रकारामुळे गावात भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी गस्त वाढविण्याची मागणी होत आहे.
ग्राम सुरक्षा यंत्रणा बंद
ग्रामीण भागात आपत्कालीन समयी परिसरातील नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी प्रभावी ठरणारी ग्राम सुरक्षा यंत्रणा गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे. संकटाच्या वेळी मदतीसाठी नागरिकांना एकाच वेळी सतर्क करण्याचे काम या संपर्क प्रणालीद्वारे होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून गावातील ही ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नॉट रिचेबल असल्याचे समोर आले आहे. गावाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्रामपंचायत गंभीर नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
याबाबत ग्रामविकास अधिकारी गणेश जाधव म्हणाले, ‘‘ग्राम सुरक्षा यंत्रणा सुरु करण्यासाठी पैसे भरण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे लवकर ही यंत्रणा सुरु होईल.’’
