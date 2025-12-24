रुई येथे प्रगतशील शेतकऱ्यांचा गौरव
कळस, ता. २४ : रुई (ता. इंदापूर) येथील इंदापूर तालुका ॲग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी व कृषी विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शेतकरी दिनानिमित्त शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनपर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. यावेळी सहभागी शेतकऱ्यांना उपयोगी साहित्याचे मोफत वितरण करण्यात आले. तसेच प्रगतशील व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या तरुण शेतकऱ्यांना गौरविण्यात आले.
यामध्ये एलोरा सीड्स, कावेरी सीड्स आणि देहात या कंपन्यांनी सहभाग घेतला. तज्ज्ञांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे वापर, पीक व्यवस्थापन व शाश्वत शेतीविषयी मार्गदर्शन केले.
कृषी विभागाचे मंडळ कृषी अधिकारी किरण पिसाळ, एलोरा सीड्सचे लिंगेश्वर लवटे, कावेरी सीड्सचे मनोज भोसले, कृषी सहाय्यक गणेश देवडे, देहात कंपनीचे ऋषभ मोहिते, इंदापूर तालुका अॅग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे वैभव पाटील उपस्थित होते.
अॅग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून परिसरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी इंदापूर तालुका अग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ पोटफोडे, कृषीसखी शुभांगी मराडे यांनी परिश्रम घेतले.
