शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याला कारावास
कळस, ता. २८ : आंबा खरेदी करून त्याचे पैसे न देता शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या जब्बार बाबूलाल बागवान या व्यापाऱ्याला बारामतीचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. बी. जाधव यांनी दोषी ठरवत सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, आरोपीला १ लाख ७५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून, ही रक्कम तक्रारदार शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राजवडी (ता. इंदापूर) येथील बाळासाहेब कोकणे यांनी आपल्या एक एकर आंबा बागेतील सुमारे २ टन केशर आंबा व्यापारी जब्बार बागवान याला २०१९ मध्ये विकला होता. या व्यवहारापोटी बागवान याने कोकणे यांना एक लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र, तो धनादेश बँकेत वटला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे मिळत नसल्याने कोकणे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणी अॅड. अमोल ओमासे यांनी शेतकरी बाळासाहेब कोकणे यांच्यावतीने प्रभावीपणे बाजू मांडली. यासाठी अॅड. विजयसिंह मोरे, अॅड. शैलेश गायकवाड, अॅड. अभिषेक पालवे यांनी त्यांना साहाय्य केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरून, न्यायालयाने व्यापारी जब्बार बागवान याला दोषी ठरवले. दंडाची रक्कम न भरल्यास व्यापाऱ्याला अतिरिक्त कारावास भोगावा लागणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.