सोलापूर महामार्गावर भादलवाडीत ट्रक उलटला
पळसदेव, ता. २८ : पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भादलवाडी (ता. इंदापूर) हद्दीत रेल्वेची चाके घेऊन जाणारा ट्रक भरधाव वेगात असताना उलटला. ही घटना रविवारी (ता. २८) सकाळी आठच्या सुमारास घडली. या अपघातानंतर महामार्ग पोलिसांनी क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला घेतला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी रेल्वेची जड चाके रस्त्यालगतच ठेवण्यात आल्याने रात्रीच्या वेळी ही परिस्थिती वाहनचालकांसाठी मोठी धोकादायक ठरणारी आहे.
महामार्गावर सकाळी आठच्या सुमारास सोलापूर दिशेने जाणाऱ्या लेनवर रेल्वेची चाके घेऊन जाणारा ट्रक (एमएच १३-ईपी९९०२) चालक श्रीकांत गोरख लोंढे (वय -२२, रा. मु. पो. चिंचोली, ता. माढा, जि. सोलापूर) याचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्यावर उलटला. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र ट्रक उलटल्यामुळे वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली. महामार्ग पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले. क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला घेतल्यानंतर रस्त्यावर पडलेली चाके बाजूला सरकविण्यात आली. मात्र ती एका रांगेत रस्त्यालगत ठेवण्यात आल्याने परिस्थिती पूर्णपणे सुरक्षित झालेली नसल्याचे दिसून येत होते.
रात्रीचा प्रवास धोकादायक
अपघात घडलेल्या ठिकाणी अरुंद पूल असल्याने येथे वारंवार अपघात घडत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. रविवारी सकाळी झालेल्या अपघातात रस्त्यालगत पडलेली रेल्वेची अवजड चाके बाजूला करण्यात आली; मात्र येथे धोक्याचा इशारा देणारे परावर्तक बसवण्यात आले नव्हते. यामुळे संध्याकाळी धुक्याचे प्रमाण वाढल्यानंतर महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी डोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात होते. परिणामी येथे नव्याने अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
