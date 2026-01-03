बनसुडे विद्यालयात जीवनकार्यावर भाषणे
पळसदेव, ता. ३ : पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील एल. जी. बनसुडे विद्यालयात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची १९५वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी प्राचार्या वंदना बनसुडे यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापक राहुल वायसे, विभागप्रमुख ज्योती मारकड, सीमा बाराते, तेजस्विनी तनपुरे आदी उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्यावर भाषणे व कविता सादर केली. विद्यार्थीनींनी सावित्रीबाई फुलेंची वेशभूषा परिधान केली होती. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी बालिका दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अर्चना बोंद्रे यांनी केले. मनीषा कुदळे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.