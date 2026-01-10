पळसदेवमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ‘अभ्यासाचा भोंगा’ सुरू

पळसदेव, ता. १० : ‘‘विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाची शिस्त आणि सवय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पळसदेव (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीने एक अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. ‘अभ्यासाचा भोंगा’ नावाच्या या मोहिमेमुळे गावातील शैक्षणिक वातावरणात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या उपक्रमांतर्गत गावात दररोज सायंकाळी ६ ते ७ या वेळेत भोंगा वाजल्यानंतर कुटुंबातील सर्वांनी टीव्ही व मोबाईल बंद करून, घरातील शालेय विद्यार्थ्यांना लगेच अभ्यासाला बसविणे अपेक्षित आहे. यासाठी गावातील प्रत्येक पालकाने पुढाकार घेऊन स्वयंस्फूर्तीने या उपक्रमात सहभागी होऊन आपल्या घरातील विद्यार्थ्याला प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. यातून आजचे विद्यार्थी, भविष्यातील सक्षम नागरिक बनण्यास मदत होणार आहे,’’ असे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच कोमल बनसुडे यांनी सांगितले.
सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण मोबाईल वापरात कायम गुंतलेले आढळून येतात. महिलावर्गातून सायंकाळी दूरचित्रवाणीवरील मालिका पाहण्याला पसंती दिली जाते. मात्र या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांसाठी एक तास वेळ देणे काळाची गरज बनले आहे. भोंगा वाजल्यानंतर मुलांना अभ्यासाला बसवावे आणि पालकांनी स्वतःला देखील वेळ द्यावा. ‘एक भोंगा म्हणजे उद्याचा सक्षम नागरिक!’ आणि ‘शिक्षण हाच प्रगतीचा मार्ग’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमात पालकांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन सरपंच बनसुडे यांनी केले आहे.
