कृषिमंत्र्यांनी सोडले उजनीत मत्स्यबीज
पळसदेव, ता. १५ : उजनी धरणातील मासेमारीवर प्रपंच अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांच्या भविष्यातील हिताच्या दृष्टिकोनातून धरणात सुमारे सव्वा कोटी मत्स्यबीज सोडण्यास कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली. पळसदेव (ता. इंदापूर) येथे आयोजित कार्यक्रमात भरणे यांच्या हस्ते बीज सोडण्यास प्रारंभ करण्यात आला.
यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे म्हणाले, मत्स्यबीज सोडण्यासाठी दोन कोटींची तरतूद करणारे नेते स्वर्गीय अजितदादा आपल्यात नसल्याचे दुःख सर्वांना आहे. मत्स्यबीज सोडण्यासाठी जिल्हा वार्षिक विकास प्रत्येक वर्षी तरतूद करत त्यांनी मत्स्यबीज सोडण्याच्या उपक्रमाची वहिवाट घालून दिली. यातून वेगवेगळ्या प्रजातीचे मत्स्यबीज उजनीत सोडले जाणार असल्याने, मच्छीमार बांधवांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
यावेळी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या कार्यक्रमास माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे, प्रतापराव पाटील, शरद बुट्टेपाटील यांसह पळसदेव, मदनवाडी, भिगवण येथील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, पाटबंधारे, मत्स व्यवसाय विभागाचे अधिकारी व मच्छीमार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उजनीच्या विस्तीर्ण जलाशयावर जिल्ह्यात २२ सहकारी मच्छीमार संस्था कार्यरत आहेत. हजारो कुटुंबांचे प्रपंच मासेमारीवर अवलंबून आहेत. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मच्छीमारांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. आता सुनेत्रावहिनींनी कारभार स्वीकारला आहे. त्यांच्याकडून मच्छीमारांसाठी मोलाची मदत होणार आहे, असे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, इंदापूर बाजार समितीत मासे खरेदी-विक्री सुरू केल्याने स्थानिक मच्छीमारांची चांगली सोय झाली आहे.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते उजनीच्या पाणलोटक्षेत्रात मत्स्यबीज सोडण्यात आले.
