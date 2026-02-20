इंदापूरच्या कोरड्या मातीला ओला सांगावा
कळस, ता. २० : इंदापूर तालुक्यात उन्हाची तीव्रता वाढल्याने शेतातील पिकांनी माना टाकण्यास सुरुवात केली असतानाच शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. बुधवारी (ता. १८) खडकवासला कालव्यातून शेती सिंचनासाठी सोडण्यात आलेले आवर्तन रविवारी (ता. २२) तालुक्यात दाखल होण्याचा अंदाज जलसंपदा विभागाने वर्तवला आहे. ‘टेल टू हेड’ या पद्धतीने देण्यात येणारे हे आवर्तन तालुक्यातील तहानलेल्या पिकांसाठी वरदान ठरणार आहे.
इंदापूर तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानाचा पारा वाढला आहे. वाढत्या उन्हामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, उभ्या पिकांची पाण्याची गरज वाढली आहे. पिण्याच्या पाणी योजना अवलंबून असलेले तलाव कोरडे पडले आहेत. विहिरींच्या पाणी पातळीने तळ गाठलेला आहे. शेततळ्यांची पाणी पातळी खालावली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. रब्बी हंगामातील पिके काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि फळबागांना पाण्याची अत्यंत गरज आहे. गत आवर्तनास दोन महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे. या आवर्तनाचा प्रामुख्याने ऊस, चारा पिके आणि फळबागांना मोठा आधार मिळणार आहे. विहिरींच्या पाणी पातळीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही काही अंशी सुटण्यास मदत होईल. मात्र, इंदापूर तालुक्यातील सिंचन पूर्ण झाल्याशिवाय इतर तालुक्यात पाणी देवू नये, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
तलावांत पाणी सोडण्याची मागणी
इंदापूर तालुक्यातील खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता सुमारे ८०० क्यूसेक आहे. मात्र, तालुक्यात येणारे पाणी हे ४०० क्यूसेकहून कमी प्रवाहाने येत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. अनेकदा उन्हाळ्याच्या तोंडावर अगदी १५०- २०० क्यूसेकने पाणी आल्याची उदाहरणे आहेत. या कमी दाबामुळे शेती सिंचनाला पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. उन्हाळ्यातील आवर्तन काळात कालव्याला नावापुरतेच पाणी दिले जात असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे या आवर्तन काळात तालुक्याला पूर्ण दाबाने पाणी देण्याबरोबर तलावांमध्ये पाणी सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
इंदापूर तालुक्यात पाणी रविवारपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. ‘टेल टू हेड’ या पद्धतीने सुरवातीला इंदापूर तालुक्यातील सिंचन पूर्ण केले जाईल. यानंतर पुढील पाणी वाटप करण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, तलावांमध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन नाही.
- पंकज हुलसुरे, उपविभागीय अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे इंदापूर उपविभाग
