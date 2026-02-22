शिवप्रतिमेस रुईत अभिवादन
कळस, ता. २२ ः रुई (ता. इंदापूर) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. भगवे झेंडे, ढोल ताशांच्या गजरात सकाळी शिवप्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून शिवप्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले.
शिवतेज मित्र मंडळाच्यावतीने जयंती उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. वैभव पाटील यांनी तरुणांना शिवरायांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन गावाच्या विकासासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले, तर संदीपान लावंड यांनी शिवचरित्राबद्दल माहिती देताना महाराजांच्या पराक्रम, दूरदृष्टी, शौर्य आणि न्यायप्रियतेबद्दलचा इतिहास कथन केला.
यावेळी हरीश्चंद्र माने, आकाश कांबळे, विष्णू मारकड, अजितसिंह पाटील, अंबादास मराडे, बापू लावंड, यशवंत कचरे, अमरसिंह पाटील, अमरसिंह मारकड यांसह गावातील युवक मंडळे, महिला बचत गट, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सूत्रसंचालन तानाजी मारकड यांनी केले.
