गुढीपाडव्यासाठी ‘लक्ष्मी’ बनविण्याची लगबग
पळसदेव, ता. ११ : गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आवर्जून पूजली जाणारी ‘लक्ष्मी’ म्हणजे केरसुणीला बाजारात चांगली मागणी असल्याने, भादलवाडी (ता. इंदापूर) येथील कारागिरांची रात्रंदिवस केरसुणी तयार करण्याची लगबग सुरू आहे.
नायलॉन, कॉटन कापडाचे झाडू, इलेक्ट्रिकल ब्लोअर व व्हॅक्यूम क्लीनरच्या आधुनिक जमान्यात आजही घरात लक्ष्मीचे स्थान कायम टिकून असल्याने, मराठी सणाला केरसुणीला चांगली मागणी असते. यामध्ये विशेषतः गुढीपाडवा व दिवाळी पाडव्याला घराघरांत केरसुणीचे पूजन केले जाते. सध्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने बाजारात केरसुणीला असलेली मागणी विचारात घेऊन, हे कारागीर सध्या रात्रंदिवस केरसुणी बनविण्यात मग्न आहेत.
येथील सुमारे २० ते २५ कुटुंबांनी आपला पारंपरिक केरसुणी बनविण्याचा व्यवसाय टिकवून ठेवला आहे. सध्या प्लॅस्टिक, गवताच्या झाडूंनी बाजार पेठेतील दुकाने गजबजलेली असतानाही, घरातील लक्ष्मी म्हणून ओळख असलेल्या केरसुणीला मागणी कायम टिकून आहे. सणासुदीला तर केरसुणीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
येथील केरसुणी उत्पादक राजेंद्र शिंदे म्हणाले, ‘‘ग्रामीण भागाबरोबर शहरी भागातही केरसुणीला बारमाही मागणी कायम टिकून आहे. पारंपरिक पद्धतीने केरसुणीचे घरात लक्ष्मी म्हणून पूजन होते. आमच्या गावात सुमारे २० ते २५ कुटुंबांतील ४० ते ५० जण केरसुणी बनविण्याचा व्यवसाय करत आहेत. स्थानिक पातळीवर मिळणारे शिंदीचे फड जवळपास नष्ट झाले आहेत. यामुळे आम्ही छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, केरळ, ओडीसा येथून शिंदीचे फड विकत घेतो. वर्षाकाठी सुमारे १० ते १२ कंटेनर फडांचे बंडल आम्हाला लागतात. आम्ही तयार केलेली केरसुणी जिल्ह्याबरोबर सातारा, सोलापूर, नगर जिल्ह्यातील व्यापारी खरेदी करतात. आम्ही घाऊक दराने त्यांना केरसुणीची विक्री करतो. महिनाभरात एका कुटुंबाकडून एक ते दीड हजार केरसुणीची निर्मिती केली जाते. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संसाराचा गाडा हाकला जात आहे.’’
