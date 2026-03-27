काळेवाडीतील उपकेंद्रावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

पळसदेव, ता. २७ ः उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची परवड काही थांबायचे नाव घेत नसल्याची स्थिती आहे. एकीकडे उन्हाची तीव्रता वाढलेली असताना, दुसरीकडे शेतीसाठी करण्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येत आहे. फुटवाॅलचे पाणी दाऱ्यापर्यंत पोचण्याअगोदरच वीज गायब होत असल्याने, पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील वैतागलेल्या शेतकऱ्यांचा आज काळेवाडी येथील वीज उपकेंद्रावर मोर्चा धडकला. यावेळी जमलेल्या शेतकऱ्यांनी वीज पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली.
सध्या पाणीपट्टीसाठी पाटबंधारे विभागाने कारवाईचा धडाका सुरू ठेवला आहे. तर वीज वितरण कंपनीकडून वारंवार वीज खंडीत केली जात आहे. केबल किंवा तारा बदलणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे यांसारख्या तांत्रिक कामांचे कारण पुढे करून वारंवार वीज पुरवठा खंडीत केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून विजेची ही समस्या कायम असून, वीज वितरण कंपनीने यावर ठोस उपाययोजना केली नाही. पिकांची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांना या समस्यांना तोंड देता-देता नाकीनऊ आल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शेतीसाठी दिवसा ८ तास सलग वीज पुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. ८ तासांमध्ये वारंवार वीज खंडीत होत असल्याने, खंडीत वेळेतील वीज पुढे वाढवून दिली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देणे अवघड झाले आहे.
-गणेश काळे, शेतकरी
वीज उपकेंद्रावरील तांत्रिक दोष दूर करण्यात आला आहे. मात्र उपकेंद्राला येणारा पुरवठा बंद झाल्याने, अचानक उद्भवलेल्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागले आहे.
-प्रमोद जाधव, शाखा अभियंता
