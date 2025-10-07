कानगावमधील शाळा अतिक्रमणाच्या विळख्यात
कानगाव, ता. ७ : कानगाव (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या जागेत स्थानिक नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. यामुळे शाळेला संरक्षक भिंत बांधताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
कानगावमधील ग्रामपंचायत मिळकत नं ७६८ मध्ये ३०० बाय ३०० चौरस फूट शाळेची जागा आहे. ही जागा ८१ आर इतकी असून, यातील ३५ आर जागेमध्ये स्थानिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे विविध उपक्रम राबवण्यासाठी शाळेला जागा कमी पडत आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांपासून शाळा वंचित राहत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. अतिक्रमण असल्यामुळे शाळेच्या संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट राहिले आहे. यासाठी मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीने सन २०१७ पासून वारंवार ग्रामपंचायत कार्यालय, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, तहसील कार्यालय या ठिकाणी पत्रव्यवहार करूनही शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून यावर ठोस निर्णय घेतला नाही व कोणतीही उपाययोजना केली नाही.
शाळेला संरक्षण भिंत नसल्यामुळे मोकाट जनावरांचा शाळेच्या आवारात मुक्तपणे वावर होत असल्याने शैक्षणिक कामकाजावरसुद्धा त्याचे परिणाम होत आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या जीवितास कोणती हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी ग्रामपंचायतीने व शिक्षण विभागाने यावर लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करावी व अतिक्रमण काढून शाळेला संरक्षण भिंत बांधण्यात यावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.
या प्रकरणाबाबत मला कोणतीही कल्पना नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून शाळेची जागा शाळेच्या ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करू.
- संजय महाजन, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, दौंड
शाळेच्या जागेत अतिक्रमण केले असल्याने संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण करता येत नाही. ग्रामपंचायत व पंचायत समिती दौंड यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
- सखाराम खोमणे, प्रभारी मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा, कानगाव
कानगाव ग्रामपंचायतीला सन २०१७ पासून वारंवार अतिक्रमण काढण्यासाठी पत्रव्यवहार करत आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीकडून अतिक्रमण काढण्यासाठी कोणतीही हालचाल होत नाही.
-किरण कोऱ्हाळे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती जि.प.शाळा, कानगाव
अतिक्रमण केलेली संबंधित लोक पूर्वीच्या काळी भीमा नदी तीरी वास्तव्यास होती. मात्र, स्थानिक वार्डातील तत्कालीन उमेदवारांनी स्वतःच्या मतदान वाढीसाठी या लोकांना या जागेमध्ये आणून ठेवले आहे.
- विठ्ठल बारवकर, पोलिस पाटील
