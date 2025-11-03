‘ड्राय डे’ला अवैध मद्यविक्रीचा धडाका
कानगाव, ता. ३ : राज्य सरकारने कार्तिकी एकादशीनिमित्त २ नोव्हेंबर रोजी ‘ड्राय डे’ जाहीर केला होता. या दिवशी राज्यभर मद्यविक्रीस संपूर्ण बंदी असतानाही कानगाव व पाटस परिसरात अवैध दारू विक्रीचा जोरदार धडाका सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
अधिकृत मद्यदुकाने बंद ठेवण्यात आली असली तरी त्याच दुकानदारांकडून व कर्मचाऱ्यांकडून गुपचूप दारू विक्री सुरू ठेवण्यात आली, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे ‘ड्राय डे’ नावालाच राहिल्याचे चित्र दिवसभर पाहायला मिळाले. अवैध मद्यविक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस यंत्रणेवर असली तरी दोन्ही विभागांकडून दुर्लक्ष झाल्याने अवैध विक्रेत्यांना मोकळे रान मिळाल्याची चर्चा आहे.
पाटस परिसरात अधिकृत बिअर बार बंद ठेवून बारमालक स्वतः बाहेर बसून दारूविक्री करत होते, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. काही बारचालकांना विभागीय अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने हा धंदा बिनबोभाट सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कानगावमध्ये एकही अधिकृत बार नसतानाही चहा- नाश्त्याच्या हॉटेलांत आणि जेवणावळीच्या ठिकाणी खुलेआम दारूविक्री होत आहे. विशेष म्हणजे ही विक्री ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिराच्या आवारात असलेल्या हॉटेलांतच सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांचेच लागेबांधे
‘ड्राय डे’च्या दिवशीच लाखो रुपयांची अवैध दारूविक्री झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांचे ‘लागेबांधे’ आणि अवैध विक्रेत्यांना मिळणारे छुपे संरक्षण यावर सध्या कानगाव- पाटस परिसरातील नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.
कानगावमध्ये चालू असलेल्या अवैद्य धंद्यावर कारवाई करण्यात येईल. पाटस येथील बियर बार बंद होते.
- बाळकृष्ण गाडेकर, पोलिस उपनिरीक्षक, यवत
