कानगाव येथील शाळेच्या जागेवर नागरिकांचे अतिक्रमण
कानगाव, ता. ४ : येथील प्राथमिक शाळेच्या ८२ आर जागेपैकी तब्बल ३५ आर जागा स्थानिक नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरबांधणीसाठी वापरली आहे. त्यामुळे शाळेच्या मैदानासह मूलभूत सुविधांवर गदा आली आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीने २०१७ पासून या अतिक्रमणाबाबत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग व तहसील कार्यालयाकडे वारंवार अर्ज करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेवर पालक आणि ग्रामस्थ संतप्त आहेत.
याबाबत ‘सकाळ’मध्ये ८ ऑक्टोबर रोजी ‘कानगावातील शाळा अतिक्रमणाच्या विळख्यात’ ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी यांनी अतिक्रमणाची माहिती नाही, असे म्हणत जबाब झटकला होता. मात्र, शाळा व्यवस्थापन समितीने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी गटशिक्षणाधिकारी यांना यासंदर्भात पत्र दिलेले होते, तसेच १२ ऑक्टोबर रोजी दुबार पत्र पाठवूनही दखल घेण्यात आलेली नाही.
अतिक्रमण कायम राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेतील अतिक्रमण काढण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने आम्ही लवकरच उपोषणाचा मार्ग अवलंबू, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष किरण कोऱ्हाळे यांनी दिला.
शाळा व्यवस्थापन समितीने दिलेल्या पत्रानुसार अतिक्रमण काढण्यासाठी तत्काळ पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
- संजय गवळी, मुख्याध्यापक .
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण काढण्याबाबत ठराव घेतला आहे. हा विषय पुन्हा मासिक सभेत मांडला जाईल.
- मोहन मिसाळ, ग्रामविकास अधिकारी.
