‘घरपट्टी थकबाकी भरण्याची मुदत वाढवा’
कानगाव, ता. २७ : शासनाने घरपट्टी थकबाकीवर दिलेली ५० टक्के सवलत ही नागरिकांना दिलासा देणारी योजना आहे. मात्र, या सवलतीसाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आल्याने नागरिकांना घरपट्टीचा संपूर्ण भरणा करणे शक्य होणार नाही. सामान्यतः शासनाच्या बहुतांश कर भरण्याच्या योजना या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत लागू असतात. यानुसार घरपट्टी सवलतीसाठीही ३१ मार्च ही मुदत द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, दौंड शहर शाखेचे अध्यक्ष गणेश जगताप यांनी केली आहे.
ही सवलत योजना ३१ मार्चपर्यंत वाढविल्यास अधिकाधिक नागरिक घरपट्टी भरण्यास पुढे येतील. शासनाच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केला आहे.
या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे तसेच नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे. जनहिताचा व्यापक विचार करून शासनाने या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा अध्यक्ष जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.