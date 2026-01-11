पाटस रेल्वे स्थानकावरील पादचारी पुलाचे काम रखडले
कानगाव, ता. ११ : पाटस रेल्वे स्थानक (ता. दौंड) येथील कानगाव बाजूने प्रस्तावित असलेल्या पादचारी पुलाचे काम अद्यापही रखडले आहे. हे काम सुरू न झाल्याने प्रवासी व स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत कानगाव ग्रामपंचायतीने मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागीय व्यवस्थापक (DRM) यांच्याकडे लेखी तक्रार व पादचारी पुलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
कानगावचे सरपंच राहुल चाबुकस्वार यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे यापूर्वीही या विषयासंदर्भात अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रत्यक्ष कामास सुरुवात न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पाटस रेल्वे स्थानकावरून दररोज मोठ्या संख्येने प्रवासी ये- जा करतात. कानगाव बाजूने पादचारी पूल नसल्यामुळे नागरिकांना चार ते पाच रेल्वे रूळ ओलांडून स्थानकावर जावे लागत आहे. ही बाब अत्यंत धोकादायक असून, कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या रूळ ओलांडताना प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याची स्थिती आहे.
अद्याप या मार्गावर कोणतीही पर्यायी सुरक्षित व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात एखादा अपघात झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी रेल्वे प्रशासनावर राहील, असे स्पष्टपणे ग्रामपंचायतीने कळविले आहे. नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये यासाठी पादचारी पुलाचे काम तातडीने सुरू करून लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी ठाम मागणी ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आली आहे.
पाटस रेल्वे स्थानकावरील कानगाव बाजूचा पादचारी पूल हा केवळ सोयीचा नव्हे, तर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा अत्यावश्यक प्रश्न असल्याने रेल्वे प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर पादचारी पुलाचे काम पूर्ण करावे.
- राहुल चाबुकस्वार, सरपंच, कानगाव