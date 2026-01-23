निवडणुकीसाठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बळी का?
कानगाव, ता. २३ : पाटस (ता. दौंड) केंद्रातील सर्व शाळांना आज निवडणूक प्रशिक्षणाकरिता सुट्टी देण्यात आली. शैक्षणिक कामाचा नियमित आठवडा सुरू असताना जिल्हा परिषद शाळा थेट बंद ठेवून शिक्षकांना निवडणूक प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तास वाया गेले असून प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची किंमत नाही का? असा संतप्त सवाल पालक व शिक्षणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.
आगामी निवडणुकांच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने थेट शाळांनाच टाळे लावल्याने हे चित्र निर्माण झाले. अभ्यासक्रम अपूर्ण असताना आणि विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण असताना शुक्रवारसारख्या कामाच्या दिवशी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय कोणाच्या डोक्यातून निघाला? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालकांमधूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून निवडणूक प्रशिक्षण आवश्यक आहे, पण ते सुट्टीच्या दिवशी घेता येत नाही का? निवडणुकांपुढे शिक्षण हे दुय्यम ठरवले जात आहे का? असे प्रश्न एका पालकाने विचारले आहेत. तर, एका शिक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘‘निवडणूक प्रशिक्षण बंधनकारक असले तरी त्यासाठी शाळा बंद ठेवणे हा चुकीचा निर्णय आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कायमच प्रशासनाच्या सोयीसाठी बाजूला ठेवले जाते अशी तीव्र भावना सर्व शिक्षक व्यक्त करीत आहेत.’’
या प्रकारामुळे शिक्षण व्यवस्था आणि निवडणूक यंत्रणा यांमधील समन्वय, नियोजन यांचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला असून शिक्षण बळी देऊन निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा हा प्रकार तत्काळ थांबवावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी काढला आहे. गटविकास अधिकारी किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेला नाही. त्यामुळे शाळा बंद ठेवून प्रशिक्षणासाठी सर्वांना उपस्थित रहावे लागले.
- अरुण मरभळ, गटविकास अधिकारी, दौंड
निवडणूक प्रशिक्षणासाठी सुट्टी दिलेल्या शाळांना शनिवारी पूर्ण वेळ शाळा भरवण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये असे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. निवडणुकीसाठी दिवस कमी असल्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी प्रशिक्षण लावता आले नाही.
- रेवणनाथ लबडे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, दौंड