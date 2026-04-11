नवीन गारमध्ये रस्ता कामाचा बोजवारा

कानगाव, ता. ११ : नवीन गार (ता. दौंड) येथील धावडे-गावडे वस्ती परिसरात नागरी सुविधांतर्गत केलेल्या डांबरी रस्त्याच्या कामात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. निकृष्ट कामामुळे सार्वजनिक निधीची लूट झाल्याचा संताप व्यक्त होत असून, ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी होत आहे.
शासकीय नियमानुसार कामाचा माहिती फलक लावणे बंधनकारक असताना तो टाळण्यात आला. अंदाजपत्रक व अधिकाऱ्यांची माहिती न देता घाईघाईत काम उरकल्याने संशय बळावला आहे. प्रत्यक्ष पाहणीत रस्त्याचा असमतोल, साइडपट्ट्यांचा अभाव आणि डांबराचे अत्यल्प प्रमाण यामुळे खडी हाताने उखडत असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तक्रार करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराचीच पाठराखण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
हा प्रकार भ्रष्टाचार व फसवणुकीचा असून दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी कालिदास घाडगे, संपत शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे. तातडीने कारवाई न झाल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे दाद मागण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे काम उत्कृष्ट दर्जाचे आहे. यावर कारपेट व सिल्कोटचे थर देणे बाकी आहे.
- महादेव राऊत, उप अभियंता, पंचायत समिती, दौंड
धावडे गावडे वस्ती रस्त्याचे बिल १५ मार्चलाच अदा करण्यात आले आहे.
- संतोष निंबाळकर, ग्रामसेवक, नवीन गार
