भावडी, लोणीकंदमधील ४२ खाणधारकांना दणका
केसनंद, ता. २३ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) अतिरिक्त तहसील कार्यालयाच्या महसूल पथकाने शनिवारी (ता. २३) थकबाकीदार खाण मालकांना दणका देत भावडी व लोणीकंद परिसरातील तीन क्रशर यंत्रणा आणि एका खाण प्रकल्पावर कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान एकूण ४२ खाणधारकांना शासनाच्या तिजोरीकडे थकीत असलेल्या स्वामित्व धनाच्या वसुलीसाठी सुमारे १०८ कोटी रुपयांच्या वसुली नोटिसाही बजावण्यात आल्या.
या संदर्भात तहसीलदार तृप्ती कोलते- पाटील यांनी माहिती दिली की, लोणी काळभोर अतिरिक्त तहसील कार्यालय हद्दीत अनेक खाणधारकांकडून गौण खनिजांचे उत्खनन करण्यात येते. त्यासाठी संबंधित खाणींनी शासनाला सन २०२४ या आर्थिक वर्षासाठी देय असलेले स्वामित्व शुल्क अद्याप भरलेले नाही. परिणामी, शासनाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित राहिली आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी महसूल विभागाने आता कारवाईचा बडगा उचलला असून, संबंधित ४२ खाण पट्टाधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत एकूण १०८ कोटी रुपयांच्या नोटिसाही बजावल्या आहेत. शासनाचे नुकसान टाळण्यासाठी ही रक्कम लवकरात लवकर भरावी, अशी सूचना नोटिसांमध्ये दिली आहे. या कारवाईत या परिसरातील मंडल अधिकारी, तसेच तलाठी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, जर संबंधित खाणधारकांनी ही थकबाकी निर्धारित मुदतीत भरली नाही, तर महसूल विभाग त्यांच्या शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा दाखल करून शासनाची थकबाकी वसूल केली जाणार आहे, असेही कोलते- पाटील यांनी स्पष्ट केले.
