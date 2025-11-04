इमारतीअभावी पेरणे येथे कंटेनरमध्ये रुग्ण तपासणी
शरद पाबळे
केसनंद : पेरणे (ता. हवेली) आरोग्य केंद्र सध्या केवळ १० गुंठ्यात चालवावे लागत असून प्रशस्त जागा व सुसज्ज इमारत नसल्याने अक्षरशः कंटेनरमध्ये बसून डॉक्टरांना रुग्णांची तपासणी करावी लागते. तर प्रसूतीसाठीही सुसज्ज अशा प्रसूती कक्षाची गरज आहे.
यापूर्वी आरोग्य सेवेबाबत जिल्ह्यात आठव्या क्रमांकावर नावलौकिक मिळालेल्या पेरणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाह्यरुग्णांना मात्र उपचारासाठी डॉक्टरांची साडेदहा वाजेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. तीन डॉक्टरांची नियुक्ती असलेल्या पेरणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक डॉक्टर वाघोली येथे प्रतिनियुक्तीवर तर दुसरे डॉक्टर सोमवारी (ता.३़) आरोग्य केंद्रात आलेच नाही. सकाळी नऊ वाजल्यापासून दीड तास सुमारे ३५ पेक्षाही अधिक रुग्णांना तपासणीसाठी ताटकळत राहावे लागले. अखेर १०.३० वाजता तिसऱ्या डॉक्टर आरोग्य केंद्रात आल्यानंतर बाह्यरुग्णांची तपासणी सुरू झाली. सध्या पेरणे गावात केवळ १० गुंठे जागेत असलेल्या पेरणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत पेरणे, लोणीकंद, डोंगरगाव, बकोरी, वढू खुर्द, फुलगाव, भावडी व तुळापूर या आठ गावात आरोग्यसेवा दिली जाते. या परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे दररोज सुमारे २०० ते २५० बाह्य रुग्ण तपासणी व उपचारासाठी येतात. तर दर महिन्याला १० ते १२ इतकी प्रसूतीची संख्या आहे. मात्र प्रशस्त जागा, सुसज्ज इमारतीअभावी प्रभावी आरोग्यसेवेत अडचणी जाणवत आहेत.
बाह्यरुग्ण तपासणीची वेळच माहिती नाही
तसेच बाह्यरुग्ण तपासणीची वेळ नऊ ते एक व दुपारी तीन ते पाच आहे, हे अनेक रुग्णांना माहितीच नसल्याचे निदर्शनास आले. तर पेरणेगावापासून दूरवर राहणारे डॉक्टर साडेदहाच्या सुमारास आल्यानंतर आम्ही नियमित तपासणीसाठी येतो. मात्र वेळेत ओपीडी सुरू झाल्यास लवकर आपल्या कामावर जाता येईल, अशीही गरज रुग्णांनी व्यक्त केली.
औषधांचा पुरवठा मिळणार असल्याने सोमवारी (ता. ३) पुण्यात जावे लागले, मात्र दुसरे डॉक्टर ड्यूटीवर होते. रुग्ण सकाळी लवकर येत नसल्याचा आमचा अनुभव आहे. टोलनाक्याजवळच्या अडीच एकर जागेत नव्या आरोग्य केंद्राचे काम झाल्यानंतर रुग्णांना ऑपरेशन थिएटरसह अधिक सुसज्ज सेवा देता येतील.
- डॉ. नीलिमा इनामदार, वैद्यकीय अधिकारी
आरोग्य केंद्राला प्रशस्त जागा व सुसज्ज इमारतीसाठी अनेक दिवस जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता, त्यामुळे आरोग्य केंद्राच्या शासकीय जागेचा मार्ग मोकळा झाला असून सुसज्ज इमारतीकरिता निधी मिळाल्यानंतर लवकरच टोलनाक्याजवळच्या अडीच एकर जागेत नव्या आरोग्य केंद्राचे काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील आठ गावांना दर्जेदार उपचार मिळणार असून पेरणे गावातील केंद्रातही रुग्णसेवा सुरूच राहणार आहे.
- उषा वाळके, सरपंच, पेरणे
