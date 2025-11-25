बिबट्याच्या हल्ल्यात गाय सुदैवाने बचावली
केसनंद, ता. २५ : वढू खुर्द (ता. हवेली) परिसरात परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर तसेच पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले वाढले आहे. वढू खुर्द येथे बिबट्याने गेल्या काही दिवसांत १५ पेक्षाही अधिक पाळीव प्राण्यांवर हल्ले केले असून रविवारी (ता. २३)ही एका गाईवर हल्ला केल्याने ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत आहेत.
पूर्व हवेलीत पेरणे, डोंगरगाव पाठोपाठ वढू खुर्द परिसरात परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. वढू खुर्द परिसरात तर बिबट्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून कुत्रे, शेळ्या सारखे जवळपास १५ पेक्षाही पाळीव प्राणी हल्ले करून फस्त केले आहेत. तर रविवारी सायंकाळी बागवान वस्तीवर कैलास गंगाराम मलाव हे शेतात काम करत असताना सोबतच्या गाईवर बिबट्याने हल्ला केला. शेतातील मजूर ओरडल्याने बिबट्याने पलायन केले. मात्र, तोवर गाय रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. या परिसरात चार शाळा असून शेजारी मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती व लहान मुलांचा वावर असल्याने लहान मुलांवरही बिबट्याकडून हल्ला होण्याचा धोका आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीकडून वारंवार वन विभागाला सांगूनही बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. तर वढू गावातही भीतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने तातडीने पिंजरा न लावता भविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर असेल, असाही इशारा सरपंच सरपंच महेंद्र खांदवे यांनी दिला आहे.
