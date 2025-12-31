आज विजयस्तंभ अभिवादन दिन
कोरेगाव भीमा, ता. ३१ : एक जानेवारीला ऐतिहासिक विजयस्तंभस्थळी २०८ वा शौर्यदिन कार्यक्रमासाठी पेरणेफाटा (ता. हवेली) येथे आवश्यक सर्व सोयी सुविधांसह सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, तसेच जिल्हा व पोलिस प्रशासनाचे सर्व विभाग सज्ज झाले असून ३१ डिसेंबर पासूनच अभिवादनासाठी अनुयायी येण्यास सुरुवात झाली आहे. यावर्षीची जास्त संख्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने येणाऱ्या अनुयायांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होऊन नये, याकरिता वाढीव क्षमतेसह जय्यत तयारी केली असून अभिवादन कार्यक्रम सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, बार्टीचे महासंचालक, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक आदींसह विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विजयस्तंभस्थळी भेट देवून सोयी सुविधांची तयारी व बंदोबस्ताचा आढावा घेतला आहे.
विजयस्तंभाला आकर्षक सजावट व रोषणाई
यावर्षी २०८ वा शौर्यदिनानिमित्त विजयस्तंभावर नैसर्गिक व कृत्रिम अशा सुमारे दोन लाख फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. यात पंचशीलच्या चौकटीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र, तसेच भारताचे राष्ट्रीय बोधचिन्ह व त्याचसोबत न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्व असा संविधानिक मूल्यांचा संगम असलेली आकर्षक सजावट करण्यात आली असून फुलांच्या सजावटीची छायाचित्रे समाजमाध्यमावरही व्हायरल होत आहेत.
पुस्तक प्रदर्शन व सेल्फी पाँईट
विजयस्तंभ परिसरात बार्टी संस्थेच्या वतीने पुस्तकांचे स्टॉल उभारले असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व इतर महापुरुषांच्या जीवनावरील मौल्यवान पुस्तकांचे सवलतीच्या दरात अनुयायांना वितरण करण्यात येणार आहेत. तसेच बाहेर उभारलेल्या सेल्फी पाँईटवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेसह सेल्फी घेण्यासाठीही अनुयायांनी गर्दी केली होती.
पोलिसांची दृष्टी व्हॅनद्वारे बारकाईने नजर
विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यात संशयित हालचालींवर सीसीटीव्ही बरोबरच ‘दृष्टी’ या मोबाइल सर्विलन्स व्हॅन द्वारे ड्रोन यंत्रणेची बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.
अहिल्यानगर हमरस्ता बंद
विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज रात्रीपासून उद्या दिवसभर अहिल्यानगर मार्गावर पुणे ते शिक्रापूर तसेच शिक्रापूर ते चाकण या परिसरात वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली असून पुणे तसेच अहिल्यानगर या दोन्ही बाजूने विजयस्तंभाकडे येणारी वाहतूक चक्राकार पद्धतीने पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे.
