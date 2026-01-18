अष्टापूर येथे बिबट्या जेरबंद
केसनंद, ता. १८ : पूर्व हवेलीत एका महिलेवर बिबट्याचा हल्ला झाल्यानंतर ॲक्शन मोडवर आलेल्या वन विभागाच्या पिंजऱ्यात अष्टापूर (ता. हवेली) येथे अखेर तिसरा बिबट्या जेरबंद झाल्याने ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
अष्टपुरात महिलेवरील हल्ल्यानंतर बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी बिबट्याचा सर्वाधिक वावर लक्षात घेऊन सात- आठ ठिकाणी पिंजरे व कॅमेरे लावले होते. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत दोन बिबटे अडकल्यानंतर रविवारी (ता. १८) सकाळी अष्टापूर येथे खोलशेत वस्तीतच आणखी एक बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. येथील अंजना वाल्मीक कोतवाल ही शेतकरी महिला ९ डिसेंबरला बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये घबराट पसरली होती. या जखमी महिलेला शासकीय मदत, तसेच उपचार मिळवून देण्यासाठी व आवश्यक तेथे पिंजरे लावण्यासाठी आमदार माऊली कटके व श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्यासह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वनविभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर वन विभागाने बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी बिबट्याचा पिंजरे लावले होते. तसेच, थर्मल ड्रोनद्वारेही मागोवा घेतला जात होता. रविवारी अखेर बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला.
