‘यशवंतराव चव्हाण क्रीडा महोत्सवा’त ४७०० खेळाडू
केसनंद, ता. २४ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय यशवंतराव चव्हाण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव दिमाखदार सोहळ्यात आणि उत्साही वातावरणात संपन्न झाला. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या ४७०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आपले कलागुण आणि क्रीडा कौशल्याने मैदान गाजवले.
फुलगाव (ता. हवेली) येथील नेताजी सुभाष चंद्रबोस सैनिकी स्कूलच्या प्रांगणात महोत्सवाचे उद्घाटन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या हस्ते करण्यात झाले.
याप्रसंगी व्यासपीठावर ‘प्राथमिक’चे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, ‘माध्यमिक’चे शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, गटविकास अधिकारी शेखर शेलार, माजी उपशिक्षणाधिकारी सिद्धार्थ चव्हाण, उपशिक्षणाधिकारी अस्मा मोमीन, संजय काळे, सुनील गच्चे, गटशिक्षणाधिकारी हेमंत कुमार खाडे, अमोल जंगले, रूपाली धोका, अशोक लांडे, बाळकृष्ण कळमकर, शिल्पा रोडगे, संग्राम पाटील, वैभव दुबल आदींसह सर्व तालुक्यांचे शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शिक्षक संघटनांचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी क्रीडा खेळाडू, पंच आणि विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकारी हेमंत कुमार खाडे यांनी शपथ दिली. विशेष शिक्षक संतोष देशमुख, तुषार वाटेकर, अमोल लाड, मुकेश इंगोले यांनी सूत्रसंचालन केले.
दोन दिवसांचा क्रीडा थरार
सलग दोन दिवस चाललेल्या या महोत्सवात एकूण १९ प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये ४७०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी धावणे, खो-खो, कबड्डी, लांब उडी, गोळाफेक, लेझीम बुद्धिबळ आट्यापाट्या कबड्डी भजन, मल्लखांब, लोकनृत्य कविता गायन, गोळा फेक, थाळी फेक या मैदानी खेळांसह सांस्कृतिक स्पर्धांत सहभाग घेतला.
हवेली पंचायत समितीचे नियोजन कौशल्य
स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनात हवेली पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी हेमंत कुमार खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व स्पर्धांच्या समन्वय टीमने भोजन, निवास व्यवस्था, स्पर्धां वेळापत्रक आणि मैदानांची तयारीचे कौशल्यपूर्ण नियोजन केले. तर पुणे जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. तर सैनिकी स्कूलचे प्राचार्य सुरेश पाटील आणि व्यवस्थापक पांडुरंग जगताप यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले.
‘खेड’ला पाचव्यांदा चॅम्पियनशिप करंडक
दरवर्षीप्रमाणे जास्त पदके मिळवणाऱ्या तालुक्यांच्या सन्मान समारंभात सलग पाचव्यांदा चॅम्पियनशिप करंडक मिळवण्याचा मान खेड तालुक्याने पटकावला. याबद्दल खेडचे गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले यांच्यासह सर्व खेळाडू, मार्गदर्शक शिक्षकांचे सर्वांनी कौतुक केले. कार्यक्रमाला विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक, पालक आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
