दादांनी बदलला शिरूर हवेलीचा चेहरामोहरा
केसनंद, ता. २८ : शिरूर हवेलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाणीवपूर्वक अनेक विकास कामांना चालना दिली. या विकास कामांमुळे शिरूर हवेलीचा चेहरा मोहरा बदलत आहे.
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची स्मारके
यामध्ये स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांची श्रीक्षेत्र वढू-तुळापुर येथील १७२ कोटी खर्चाच्या स्मारकाची कामे वेगात सुरू आहेत. तसेच बलिदान स्थळ, तुळापूर (ता. हवेली) व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) दरम्यान नवीन रस्त्याची निर्मिती व भीमा नदीवरील पूल आदी विकास कामांचा अंतर्भाव असलेल्या सुधारीत ५३२.५१ कोटींच्या मंजूर विकास आराखड्याच्या कामांसह इतर मोठ्या विकासकामांचा समावेश आहे.
कोरेगाव भीमा नजीक पर्यायी पूल
श्रीक्षेत्र वढू आणि तुळापूर ही दोन्ही स्थळे जोडली जावीत, तसेच दरवर्षी एक जानेवारीला कोरेगाव भीमा येथे ऐतिहासिक विजयस्तंभ स्थळी मानवंदना कार्यक्रमामुळे महामार्ग बंद राहतो. यास पर्याय म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात पाठपुराव्यामुळे वढू बुद्रुक व वढू खुर्द दरम्यान भीमा नदीवर सुमारे २२ कोटी खर्चाचा नवा पूल उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
पुणे-शिरूर दरम्यान उड्डाणपूल
पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर सतत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून सलग उड्डाणपुलाची उभारणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. या कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढून दळणवळणाचा तसेच वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न सुटणार आहे.
महामेट्रो व रिंग रोडमुळे विकासाला चालना
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे महामेट्रो लवकरच वाघोलीत कटकेवाडीपर्यंत मेट्रो सेवा उभारण्याचे काम सुरू करणार आहे. त्यामुळे वाघोली हे महामेट्रो, प्रशस्त रिंग रोडमुळे दळणवळणाचे मध्यवर्ती हब बनणार आहे. शिवाय जड वाहनांना रिंगरोडमुळे पर्यायी मार्ग मिळणार असल्याने गेले अनेक वर्ष भेडसावत असलेला वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न सुटणार आहे.
सोलापूर रस्त्यावरही उड्डाणपूल, मेट्रो
वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अहिल्यानगर रस्त्याप्रमाणेच पुणे-सोलापूर रस्त्यावरही यवतपर्यंत उड्डाणपूल व्हावा, तसेच सध्या हडपसरपर्यंत प्रस्तावित मेट्रो सेवा उरुळी कांचनपर्यंत व्हावी, यासाठी अजितदादा प्रयत्नशील होते.
आयटीआयसाठी प्रशस्त इमारत
हवेली औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रासाठी वाघोलीत प्रशस्त जागा व नवी इमारत व्हावी, यासाठी अजित पवार यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. हे काम सध्या सुरू असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या औद्योगिक प्रशिक्षणाचा तसेच रोजगार व नोकरीचाही प्रश्न सुटणार आहे.
पूर्व हवेलीसाठी स्वतंत्र महापालिकेचे स्वप्न
पुणे महापालिकेच्या विस्तारानंतरही हवेलीतील अनेक गावे विकासापासून वंचित राहत असल्याने पूर्व हवेलीसाठी स्वतंत्र महापालिका व्हावी, हे अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने अनेक वेळा याबद्दल जाहीर भाष्यही केलेले होते. मात्र आता या वेगवान विकास कामांच्या स्वप्नांचे काय होणार? अशी चिंता अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी बोलताना व्यक्त केली.
