वढू खुर्द येथे शिवजयंती उत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम
केसनंद, ता. २१ : वढू खुर्द (ता. हवेली) येथे बागवान वस्तीत शिवगणेश प्रतिष्ठानच्यावतीने शिवजयंती उत्सव विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला.
श्रीक्षेत्र तुळापूर (ता. हवेली) येथे छत्रपती श्री संभाजी महाराज मूर्तीचे पूजन व महिलांच्या हस्ते ज्योत प्रज्वलन करून रॅली काढण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अजिंक्य डीवायपाटील कॉलेज ॲाफ इजिनिअरींग लोहगाव, माईंड्स स्पार्क इंटरनॅशनल स्कूल, किलबिल ई लर्निंग स्कूल, स्मार्ट एंजल प्री प्रायमरी स्कूल, कल्पतरू प्री प्रायमरी स्कूल व जिजाऊ बाल संस्कार केंद्र तसेच ‘आपली माणसं आनंदी माणसं’ ग्रुप यासह विविध संस्था, तसेच स्थानिक मान्यवरही सहभागी झाले होते.
यावेळी पोवाडे, जनजागृती, बालहत्या मोबाईल वापराचे दुष्परिणाम या विषयांवरही जनजागृती करण्यात आली. यावेळी डॉ. प्रणव भिलारे यांच्या रक्तदान केंद्रामार्फत रक्तदान शिबिरात ६० रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.
