दौंडमधील बळिराजा पावसामुळे समाधानी
केडगाव, ता. २० : दौंड तालुक्यात गेली तीन चार दिवस पडणारा रिमझीम पाऊस हा पिकांना लाभदायक ठरत असल्याने बळीराजाने समाधान व्यक्त केले आहे.
दौंड तालुक्यातील पावसाची वार्षिक सरासरी ही ४५० मिलिमीटर आहे. मात्र यंदा पावसाने मे महिन्यात जोरदार बॅटींग केल्याने तालुक्यातील ओढे ,नाल्यांना पाणी वाहत आहे. तर तळी, तलाव भरलेली आहेत. दौंड, हातवळण, वाळकी येथील नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असल्याचे तहसीलदार अरुण शेलार यांनी सांगितले.
नदीची पाणी पातळी वाढल्याने शेतक-यांना नदीकाठचे विद्युत पंप काढून ठेवले आहे. काही शेतकऱ्यांचे पंप पाण्यात भिजले आहे. भीमा नदीवरील हातवळण बंधारा पाण्याखाली गेल्याने हातवळण (ता. दौंड)- सादलगाव (ता. शिरूर) रस्ता बंद करण्यात आला आहे, असे हातवळणचे पोलिस पाटील संजय म्हेत्रे यांनी सांगितले.
जिरायती भागातील बाजरी, मका, सोयाबीन, सूर्यफूल अशा पिकांसाठी हा पाऊस वरदान ठरत आहे, असे मत देऊळगाव गाडाचे सरपंच राजवर्धन जगताप यांनी व्यक्त केले. चौफुला येथील औषधे व बियाणे विक्रते सागर पवार म्हणाले, ‘‘ऊन नसल्याने शेतकरी पिकांवर औषधे मारत नाहीत. त्यामुळे वांगी, टोमॅटो, भेंडी यावरील अळींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.’’
या पावसाची प्रतिक्षा होती. संततधार पाऊस पडल्याने कोठेही नुकसान न होता. पिकांना फायदा होत आहे. मे मधील पावसाने विहिरींच्या पाण्याची पातळी वाढली होती. मात्र पावसाची गरज होती. तो वेळेवर पडला आहेस असे आत्माचे कृषी अधिकारी महेश रूपनवर यांनी सांगितले.
