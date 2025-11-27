रोबोटिक्सच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी वाखारीतील विद्यार्थ्यांची निवड
केडगाव, ता. २७ : वाखारी (ता. दौंड) येथील रँचो गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांची रोबोटिक्सच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या स्पर्धा १७ व १८ जानेवारीला दिल्ली येथे होत आहेत. आविष्कार फाउंडेशनने ही स्पर्धा पुणे येथे आयोजित केली होती. या स्पर्धेत राज्यस्तरीय व क्षेत्रीय पातळीवरील निवड प्रक्रिया पार पडते आणि या स्तरावरून निवड झालेले संघ पुढे राष्ट्रीय पातळीवर नवी दिल्ली येथे जाऊन देशभरातील संघांशी स्पर्धा करणार आहेत.
राज्यातील पहिली क्षेत्रीय स्पर्धा २२ नोव्हेंबरला पुष्पा इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे येथे पार पडली. या स्पर्धेत रँचो गुरुकुल इंग्लिश मीडियम शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केली. या शाळेतील सहा संघातील मुलांनी उत्कृष्ट रोबोट डिझाईन, अचूक प्रोग्रॅमिंग आणि प्रभावी टीमवर्क केले.
शाळेच्या प्राचार्या मोहिनी गायकवाड म्हणाल्या की, ‘‘रँचो शाळा ग्रामीण भागातील आहे. शाळेचे संस्थापक हर्षद शहा, सचिव ज्योती देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोबोटिक्सचा उपक्रम घेतला जातो. शिक्षक आशिष बारवकर आणि अक्षय दंडवते हे या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षक आहेत. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले यश याच उपक्रमांची पावती आहे. या यशामुळे विद्यार्थ्यांचे कौतुक होत आहे.’’
राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झालेले संघ व विद्यार्थ्यांची नावे
संघ क्र.१ ः शुभम खराडे, आराध्या पवार, विराज यादव, वेदांत करंजुळे.(इयत्ता ३ ते ५)
संघ क्र.२ ः सारंग जाधव, स्वरूप काळे, रुद्रांश लोखंडे, तन्मय कुल (पाचवी)
मध्यम गट ः राजवीर टुले, हर्षवर्धन शितोळे, ईश्वरी जगताप, कृष्णा समादार (सहावी)
उच्च मध्यम संघ ः विश्वजय पानसरे, अनन्या दिवेकर, समर्थ निंबाळकर, स्मितल इनामदार (सातवी)
उच्च गट ः श्लोक करंजुळे, स्वरा ढमाले, कुणाल पडवळ, आर्यन शितोळे, आयुष चव्हाण, साईश गांधी, श्रेया देशमुख (सहावी ते आठवी).
