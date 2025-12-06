बोरीपार्धी येथे भागवत कथा सप्ताह उत्साहात
केडगाव, ता. ६ : बोरीपार्धी (ता. दौंड) येथे श्री दत्त जन्मोत्सवानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले होते. या सप्ताहात श्रीमद् भागवत कथेचे आयोजन केले होते. कीर्तनकार माधव महाराज रसाळ यांनी ही कथा सादर केली.
पहिल्या दिवशी दिंडी सोहळ्याचे आयोजन केडगाव ते बोरीपार्धीदरम्यान करण्यात आले. गुरुवर्य सुदाम महाराज गोरखे, महंत लक्ष्मणनाथ महाराज, राहुल महाराज राऊत, माधव महाराज रसाळ, तात्या ढमाले, आदिनाथ सटले यांची रथातून मिरवणूक काढली. मिरवणुकीत एकाच रंगाच्या साड्या परिधान करून शेकडो महिलांनी सहभाग नोंदवला. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर दिंडीच्या झेंडेकऱ्यांनी एकाच रंगाचे पटके परिधान केल्याने व पन्नासपेक्षा जास्त झेंडेकरी असल्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. केडगाव, बोरीपार्धी, दापोडी, खोपडी पंचक्रोशीतील भाविकांनी गुरुजनांचे स्वागत करून आशीर्वाद घेतले. बोरीपार्धी येथील चावडीसमोर मेंढ्यांचे गोल रिंगण पार पडले.
बोरीपार्धीत कथेसाठी भव्य सेट उभारण्यात आला होता. कथेत भक्त प्रल्हाद, श्रीकृष्ण जन्म, गोकुळातील माखन चोरी, रुक्मिणी स्वयंवर, कंस वध, गोवर्धन पूजा, सुदाम चरित्र आदी कथा सचित्र दाखविण्यात आल्या. कथेस यजमान म्हणून अनिल गडधे व रेश्मा गडधे हे दांपत्य लाभले. काल्याच्या कीर्तनाने व महाप्रसादाने सप्ताहाची सांगता झाली. सप्ताहाचे आयोजन श्री दत्त सेवा मंडळ बोरीपार्धी यांनी स्वरसाधना भजन संध्या प्रतिष्ठानचे प्रमुख मल्हारी सोडनवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व बंडू नेवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. अशोक अडसूळ, शेखर सोडनवर, नीलेश ताडगे, दशरथ दिवेकर, प्रशांत ताडगे, सुरेश तळेकर, बापू जगताप, दादा नेवसे, सुनील माने यांनी सप्ताहासाठी परिश्रम घेतले.
