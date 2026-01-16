देऊळगाव गाडा ग्रामपंचायतीचे प्लॅस्टिक मुक्तीच्या दिशेने पाऊल
केडगाव, ता. १६ : ‘‘देऊळगाव गाडा (ता. दौंड) ग्रामपंचायतीने गावातील ग्रामस्थांकडून प्लॅस्टिक व अन्य कचरा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी माहिती सरपंच राजवर्धन जगताप यांनी दिली. रविवार (ता. १८)पासून या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
याबाबत सरपंच राजवर्धन जगताप म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. गावातील कचरा विकत घेणारी देऊळगाव गाडा ही कदाचित पहिली ग्रामपंचायत असेल. देऊळगाव गाडाची लोकसंख्या साडेतीन हजार आहे. गावात कचऱ्याची समस्या मोठी आहे. कचऱ्याच्या वर्गवारीनुसार त्याचे दर ठरविले आहेत. हा कचरा शिरूर तालुक्यातील कुलदीप एंटरप्रायझेस या कंपनीला विकला जाणार आहे. आठवड्यातून एकदा दर रविवारी कचरा गोळा केला जाणार आहे. या कचऱ्यामध्ये युरिया व सिमेंटच्या रिकाम्या पिशव्या, प्लॅस्टिक कॅरिबॅग, चपला, टायर, गोधड्या, केस, मोडक्या खुर्च्या, पाचट, नारळाच्या फांद्या, औषधांच्या बाटल्या, औषधी गोळ्यांचे रॅपर, पाण्याच्या बाटल्या आदींचा समावेश आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतीने हुमणी नियंत्रणासाठी हुमणीचे भुंगे किलोवर विकत घेण्याचा अभिनव उपक्रम केला आहे. गावातील प्लॅस्टिक कचरा वाऱ्याने ओढ्याला जातो. पावसाळ्यात ते पाणी वरवंडच्या व्हिक्टोरिया तलावात जाते. तेच पाणी पुन्हा गावात पिण्यासाठी येते. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या गावासाठी भीषण आहे.
‘‘ग्रामस्थांच्या सहकार्याने गाव कचरामुक्त करण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. ग्रामस्थांनी या उपक्रमाला साथ द्यावी,’’ असे आवाहन सरपंच जगताप यांनी केले आहे.
देऊळगाव येथे वरवंड येथील एकनाथ सीताराम दिवेकर महाविद्यालयाचे एनएसएसचे हिवाळी शिबिर चालू आहे. विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाला सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना समाजहित व देशहित साधले जाते. कचऱ्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात होत असतो. आम्ही ग्रामपंचायतीकडून सर्व प्रकारचा कचरा विकत घेणार आहोत. ओला व सुका कचऱ्याची वर्गवारी असावी. टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनविणार आहोत. पहिले सहा महिने घडी बसायला वेळ लागेल. त्यानंतर हा उपक्रम सहजपणे राबविला जाईल. या उपक्रमामुळे गाव स्वच्छ राहून उत्पन्न चालू होईल.
-कुलदीप वाघोले, प्रमुख, कुलदीप एंटरप्रायझेस
