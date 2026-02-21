वाखारीत रोबोटिक्स स्पर्धांचे आयोजन
केडगाव, ता. २१ : राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त दौंड तालुक्यात प्रथमच जिल्हास्तरीय आंतरशालेय विज्ञान आणि रोबोटिक्स स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. २०५० मधील आधुनिक भारत ही या स्पर्धेची विशेष थीम असून विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टीकोनाला, संशोधन वृत्तीला आणि तंत्रज्ञान कौशल्याला चालना देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अनेकदा रोबोटिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित राहतात. जागतिक स्तरावर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अवकाश संशोधन क्षेत्रात वेगाने होत असलेल्या प्रगतीची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी आणि त्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा मिळावी, यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
ही स्पर्धा लहान गट - चौथी ते सातवी तर मोठा गट - आठवी ते दहावी दोन या गटांमध्ये आहेत.
या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे प्रथमच येथे भव्य एअर शो आयोजित केला आहे.
स्पर्धेतील प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी डॉ. होमी भाभा अनुसंशोधन केंद्र येथील शास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांची पाहणी व मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची दुर्मिळ संधी आहे. प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्यास सहभाग प्रमाणपत्र आणि मेडल देण्यात येणार आहे. रँचो गुरूकुल शाळा (एसफोरजी हॅाटेलमागे) वाखारी (ता. दौंड) येथे ही स्पर्धा होईल. सहभाग नोंदविण्याची २५ फेब्रुवारी अंतिम तारीख आहे. अधिक माहितीसाठी 92708 33239 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
