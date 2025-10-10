शेळगाव पाटी येथील अपघातात युवक ठार
निमगाव केतकी, ता. १० : शेळगाव पाटी (ता. इंदापूर) येथे शिरसटवाडी हद्दीत उड्डाणपुलावर टेम्पो व सुप्रो मॅक्सी चारचाकी गाडीचा शुक्रवारी (ता. १०) झालेल्या अपघातात हगारेवाडी (ता. इंदापूर) येथील प्रतीक विशाल हगारे (वय २०) या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला.
वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार शुक्रवारी सकाळी शेळगाव पाटी येथे शिरसटवाडी गावच्या हद्दीत पुलावरून बारामती बाजूकडून इंदापूरकडे येत असताना हगारे यांच्या ताब्यातील महिंद्रा कंपनीचे सुप्रो मॅक्सी (क्र. एमएच ४२ बीएफ ८८९७) हे वाहन हयगयीने, रहदारीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून, भरधाव वेगात रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने चालवून समोरून येणाऱ्या अशोक लेलैंड कंपनीचा टेम्पोला (क्र. एमएच १६ सीडी ८०००) समोरील बाजूस जोरात धडक दिली. यामध्ये प्रतीक याच्या डोक्याला, पोटाला, पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर टेम्पो चालक गंभीर जखमी झाला असून, पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच वालचंदनगर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. याबाबत सचिन रामहरी हगारे यांनी फिर्याद दिली. प्रतीकच्या मागे आई वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे. पुढील तपास वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार दादासाहेब डोईफोडे करीत आहेत.
