अल्पवयीन मुलीवर इंदापुरात अत्याचार
निमगाव केतकी, ता. २९ : इंदापूर तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवर तीन महिन्यापूर्वी अत्याचार झाल्याची घटना घडली आहे. मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी ६१ वर्षीय वृद्धाला वालचंदनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पीडित मुलगी आई- वडील, भाऊ यांच्यासोबत आरोपीच्या घराजवळ सन २००८ पासून राहत आहे. मागील १० दिवसापूर्वी पीडितेने माझ्या पोटात दुखत आहे, मला मासिक पाळी येत नाही, असे कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले. सोमवारी (ता. २७) पीडितेला इंदापूर शासकीय रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी ती तीन महिन्याची गर्भवती असल्याचे सांगितले. पीडितेला या घटनेबाबत विचारणा केली असता तिने सांगितले की, आरोपी मागील तीन महिन्यापूर्वी दुपारी घरी आला होता. त्याने माझ्यावर जबरदस्ती करून माझी इच्छा नसताना माझ्यावर अत्याचार केला. तसेच, या घटनेबद्दल जर कुणाला सांगितले तर तुझा आईला वडिलांना मारून टाकील अशी धमकी दिली. पोलिसांनी आरोपीस अटक केली असून, १ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवले आहे. या घटनेची फिर्याद पीडितेच्या आईने दिली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विजय टेळकीकर करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.