पेरू उत्पादकांना अनुदान द्या
निमगाव केतकी, ता.२९: पेरू पिकासाठी उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत बाजारभाव मिळत नसल्याने शासनाने पेरू उत्पादक शेतकऱ्यांना फोम व कॅरीबॅगसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी पेरू उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे केली आहे.
भरणेवाडी (ता. इंदापूर) येथे इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना निवेदन दिले. राज्यात पेरूची लागवड वाढली असून, एकट्या इंदापूर तालुक्यात सुमारे चार हजार हेक्टर झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती व सातत्याने मातीमोल बाजारभावाने विकावा लागत आहे. या कारणामुळे अडचणीत सापडलेल्या तालुक्यातील पेरू उत्पादकांनी भरणे यांची निवासस्थानी भेट घेतली.
यावेळी वरकुटे खुर्द येथील पेरू उत्पादक तुषार शेंडे यांनी पेरूसाठी फोम व कॅरिबॅग लावण्याचा मोठा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यामुळे या घटकासाठी कृषी विभागाकडून अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यात पेरू उत्पादक शेतकरी व पेरू शेती तग धरू शकेल.
पेरू उत्पादक प्रवीण भोसले यांनी सांगितले की, डाळिंब व द्राक्ष पीक संकटात सापडल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने या फळफिकांना अनुदान देऊ केलेले आहे. त्याच धर्तीवर पेरूमध्ये फोम आणि कॅरिबॅग साठी अनुदान देणे गरजेचे आहे.
या वेळी पेरू उत्पादक शेतकरी संजय शेंडे, अशोक हेगडे, उत्तम भोंग, वसंत हेगडे, रामदास शेंडे, उमेश हेगडे, तुकाराम भोसले, माऊली भोसले, वैभव भोसलेसह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
