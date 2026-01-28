कडबा खरेदीला येण्याच्या निमगावकरांना आठवणी
निमगाव केतकी, ता. २८ : राजकारणात येण्यापूर्वी मी निमगाव केतकीच्या शनिवारच्या आठवडे बाजारात कडबा खरेदी करण्यासाठी येत होतो, अशी आठवण निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथे झालेल्या प्रत्येक कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आवर्जून करत व माझा आणि निमगाव केतकीकरांचा किती जुना ऋणानुबंध आहे, याची ते भाषणामध्ये आवर्जून आठवण करून देत असत.
बुधवारी सकाळी अजितदादांचे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी दादांच्या या आठवणींना उजाळा देत शोक व्यक्त केला. अजितदादांच्या अपघाती निधनाची बातमी सकाळी वाऱ्यासारखी निमगाव पंचक्रोशीत पसरली. याचा धक्का सर्वांनाच बसला. ग्रामस्थांसह दुकानदार व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने सर्व दुकाने व्यवहार बंद ठेवत दादांना श्रद्धांजली अर्पण केली. श्री केतकेश्वर विद्यालयाला सुट्टी देण्यात आली. पंचक्रोशीतील वरकुटे खुर्द, गोतंडी, सराफवाडी, पिटकेश्वर, शेळगाव येथील सर्व व्यवहार दुकाने दिवसभर बंद ठेवण्यात आले. अजितदादांनी प्रत्येक गावाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे विकास निधी दिल्याच्या आठवणी ग्रामस्थ सांगत होते.
