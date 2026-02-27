कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अश्रू
निमगाव केतकी, ता. २७ : दर नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मागील एक वर्षापासून आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याच्या विक्रीला प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्वरित घ्यावा व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहेत.
कांद्याला कमीत कमी प्रतिकिलो २५ रुपये दर मिळाला तर त्याचा खर्च निघतो सध्या तो प्रति किलो दहा ते बारा रुपये एवढा कवडीमोल दराने विकत आहे. त्यामुळे उत्पादकात तीव्र संताप आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी दर नसल्यामुळे अडचणीत आल्यानंतर शासनाने २०२२-२३ यावर्षी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले होते. मागील एक वर्षापासून कांद्याला दर नसल्यामुळे उत्पादक पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत सापडल्या असल्याने शासनाने या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे.
मागील वर्षी मे महिन्यात एक एकरातील कांदा काढला दर नसल्यामुळे तो चाळीत ठेवला. दराची वाट पाहण्यात २२५ पिशव्यांतील ७० पिशव्या खराब झाल्या. लागवडीपासून काढणीपर्यंत एक लाख रुपये खर्च झाला. कांदा वर्षभर सांभाळला. मागील जानेवारी महिन्यात राहिलेला कांदा विकला. त्याचे फक्त ४० हजार रुपये हातात आले. ६० हजार रुपये तोटा आला. शेतकऱ्यांनी हा तोटा कुठून भरून काढायचा?
-विजय माने, कांदा उत्पादक शेतकरी, पिटकेश्वर
मागील वर्षाचा कांदा दर नसल्यामुळे साठवून ठेवला. दराची वाट पाहण्यात निम्मा नसला निम्मा विकला. एकराला नव्वद खर्चाला आला. कांद्याचे वीस हजार हातात आले. कांद्याला कमीत कमी २५ रुपये दर मिळाला तर खर्च निघतो. दहा व बारा रुपयांनी शेतकऱ्यांना किती तोटा सहन करावा लागत असेल याचा शासनाने विचार करून शेतकऱ्यांना किमान क्विंटलला एक हजार रुपये तरी अनुदान द्यावे तरच कांदा उत्पादक शेतकरी टिकेल.
तुकाराम भोंग, कांदा उत्पादक शेतकरी, गोतोंडी
