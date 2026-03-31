कुस्ती निवेदनातून मर्दानी खेळाचा प्रचार

निमगाव केतकी, ता. २९ : पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात यात्रांमधील कुस्ती मैदानांना धावत्या निवेदनाची जोड देऊन हा मर्दानी खेळ घराघरांत पोहोचवण्याचे काम युवा निवेदक प्रभावीपणे करत आहेत. ज्येष्ठ निवेदक शंकर अण्णा पुजारी यांच्या तालमीत तयार झालेले प्रशांत भागवत, प्रवीण ठवरे, सुभाष दिवसे आणि अक्षय मुळूक हे युवक कुस्तीचा वारसा समर्थपणे पुढे नेत आहेत.
पूर्वी कुस्ती मैदानांत केवळ पहिलवानांची नावे पुकारली जात. मात्र, कै. बापूसाहेब राडे यांनी सुरू केलेली निवेदनाची परंपरा शंकर अण्णा पुजारी यांनी ३५ वर्षे जोपासली. पुजारी यांनी वयोमानानुसार निवृत्ती घेतली असली, तरी त्यांनी घडवलेले २५ ते ३० निवेदक आज राज्यभर कुस्तीचा प्रचार करत आहेत.
घरात एखादा तरी पहिलवान तयार करा, उघड्या तिजोऱ्या (पैलवान) घडवा, हा पुजारी अण्णांचा संदेश आजही आखाड्यात घुमत आहे. बारामतीचे निवेदक प्रशांत भागवत म्हणाले, ‘‘गेल्या २३ वर्षांपासून आम्ही निवेदनातून कुस्तीचा इतिहास, पहिलवानांचा परिचय आणि गावाची संस्कृती मांडत आहोत. यामुळे कुस्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला असून, खेळाडूंना मिळणाऱ्या बक्षिसांच्या रकमेतही वाढ झाली आहे.’’

