कचरवाडीतील शिबिरात १४८ जणांकडून रक्तदान

निमगाव केतकी, ता. १३ : कचरवाडी (ता. इंदापूर) येथे महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात १४८ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे आयोजन महात्मा फुले जयंती उत्सव समितीने केले होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन व अभिवादन करण्यात आले. इंदापूर येथील मुक्ताई रक्तपेढीच्या वैद्यकीय पथकाने संपूर्ण प्रक्रियेत सहकार्य करत रक्तसंकलनाची जबाबदारी पार पाडली. यावेळी बाजार समितीचे माजी सभापती तुषार जाधव, पंचायत समिती सदस्य रणजीत भोंग, तात्यासाहेब वडापुरे, ग्रामपंचायत अधिकारी भारत मारकड उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी धनाजी कचरे व सुनील बनसोडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन संतोष गदादे यांनी केले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
