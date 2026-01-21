शिवापूरला ‘भारत माता की जय’चा जयघोष
खेड शिवापूर, ता. २१ : ‘अतिथी देवो भव’, ‘सायकल चालवा पर्यावरणाचे रक्षण करा’, या संदेशाचे फलक घेऊन रस्त्याच्या दुतर्फा उभी राहिलेली शाळकरी मुले, सायकलपटू आल्यावर होणारा ‘भारत माता की जय’, ‘जय भवानी जय शिवाजी’ या घोषणांचा जयघोष...अशा प्रकारे ऐतिहासिक अशा शिवापूर वाड्यावर (ता.हवेली) ‘पुणे ग्रँड टूर’ आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेतील स्पर्धकांचे स्वागत करण्यात आले.
पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा दुसरा टप्पा शिवापूर मार्गे पुण्याकडे गेला. यावेळी ही स्पर्धा पाहण्यासाठी बुधवारी (ता. २१) भागातील ग्रामस्थांनी शिवापूर वाडा येथे मोठी गर्दी केली होती. येथील शिवभूमी विद्यालयाचे विद्यार्थी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहिले होते. त्यांच्या हातात ‘अतिथी देवो भव’, ‘सायकल चालवा पर्यावरण वाचवा’ असे संदेश देणारे फलक होते. परिसरातील नागरिकांनीही ही सायकल स्पर्धा पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. इमारतींच्या गच्चीवर उभे राहून नागरिकांनी ही सायकल स्पर्धा पाहण्याचा आनंद घेतला.
दुपारी साधारणतः: अडीचच्या सुमारास याठिकाणी सायकल स्पर्धेतील स्पर्धकांचे आगमन झाले. विद्यार्थ्यांकडून ‘भारत माता की जय’, ‘जय भवानी जय शिवाजी’ असा जयघोष करत या सायकल स्पर्धेतील स्पर्धकांचे स्वागत करण्यात येत होते. अनेक स्पर्धकही हात उंचावून विद्यार्थ्यांच्या स्वागताला दाद देत होते. अशा प्रकारे ऐतिहासिक अशा शिवापूर वाड्यावर नागरिकांकडून ‘पुणे ग्रँड टूर’ आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेतील स्पर्धकांचे स्वागत करण्यात आले. दरम्यान, स्पर्धा पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी गर्दीत उभे राहून शक्य असेल त्या पद्धतीने आपल्या मोबाइलमध्ये या सायकल स्पर्धेचे अनेक क्षण टिपले. राजगड पोलिसांनी याठिकाणी चोख असा पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.
