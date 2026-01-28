अजित दादांविषयीच्या आठवणी
कार्यकर्त्यांच्या सुख दुःखात सहभागी
- नवनाथ पारगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य
लोकसभेची २०१९ची निवडणूक चार दिवसांवर आली होती, त्यावेळी माझा अपघात झाला होता. मी पुण्यात एका खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल झालो होतो. माझ्या अपघाताची माहिती अजितदादांना समजली. चार दिवसांवर निवडणूक आली असताना दादा प्रचार सोडून मला भेटायला दवाखान्यात आले. सुमारे तास दीड तास दादा दवाखान्यात माझ्याजवळ थांबले. तेथील डॉक्टरांशी उपचारासंबंधी चर्चा केली. ‘इथे व्यवस्थित उपचार शक्य नसतील तर सांग, आपण मुंबईला जाऊ. त्याठिकाणी उपचार करू,’ असा आधार दिला. मी एक सामान्य कार्यकर्ता होतो, पण तरीही प्रचार, महत्त्वाची कामे सोडून ते मला दवाखान्यात भेटायला आले, आधार दिला. अजितदादा खऱ्या अर्थाने सामान्य कार्यकर्त्यांच्या सुख दुःखात सहभागी होणारे नेते होते.
