कोळवणमधील मराठा बांधवांकडून आंदोलकांना कोरड्या शिध्याची मदत
कोळवण, ता. २ ः सकल मराठा समाज कोळवण खोऱ्याच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासाठी मुंबईत गेलेल्या मराठा आंदोलकांच्या जेवणाच्या सोयीसाठी विविध वस्तू असलेल्या कोरड्या शिध्याचा टेम्पो मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलनस्थळी सोमवारी (ता. १) रात्री उशिरा दाखल झाला.
कोळवण खोऱ्यातील काशिग, हाडशी, डोंगरगाव गावठाण, वाळेण, कोळवण, भालगुडी, डोंगरगाव खालची वाडी, होतले, नाणेगाव, साठेसाई, नांदगाव, चिखलगाव, कुळे, दखणे, मुगावडे, चाले, सावरगाव व करमोळी या गावातील सर्व मराठा समाज कोळवण येथील श्री भैरवनाथ मंदिरात सकाळी एकत्र झाला व मुंबई येथे असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मुंबईतील आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.
तसेच, प्रत्येक गावातील मराठा सेवकांनी गावातील घरोघरी जाऊन १५०० किलो तांदूळ, ३००किलो डाळ, गोडेतेल ४५ लिटर, पोहे १५० किलो, शेंगदाणे ४० किलो, गहू १०० किलो, कांदे १०० किलो, बटाटे १०० किलो, टोमॅटो १०० किलो, विविध मसाले १०किलो, हिरवी मिरची १० किलो, पाणी बाटल्यांचे २५० बॉक्स आदी साहित्य एकत्रित करून मुंबईतील आंदोलनस्थळी पाठविण्यात आले.
