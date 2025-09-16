भाताच्या करपा बाधित क्षेत्राची कोळवण खोऱ्यामध्ये पाहणी
कोळवण, ता. :१६ : कोळवण खोऱ्यात भात पिकास करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला झाला. या बाधित क्षेत्राची तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत खाडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.१२) पाहणी केली.
दखणे, कोळवण हाडशी येथील गावात जाऊन कृषी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना करपा रोगाला अटकाव कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी प्रगतशील शेतकरी लहू फाले, विष्णू मालपोटे, प्रसाद मालपोटे महेंद्र दाभाडे, सुनील दाभाडे इत्यादी शेतकऱ्यांशी खाडे यांनी संवाद साधला तसेच भाताची पाने पिवळी पडणे, कडा करपणे अशा प्रकारची लक्षणे दिसल्यास प्रादुर्भाव ग्रस्त क्षेत्रावर त्वरित फवारणी करण्याचे आवाहन केले. यावेळी उपकृषी अधिकारी एच. एम. कुलकर्णी, सहाय्यक कृषी अधिकारी एस. एम. विरणक, एस. डी. कर्णे उपस्थित होते.
एकात्मिक रोग व्यवस्थापन
कडा करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कॉपर ऑक्झिक्लोराईड २५ ग्रॅम + स्ट्रिप्टोसायक्लीन २.५ ग्रॅम + स्टिकर १० मिली प्रति १० लि. पाणी या प्रमाणात रोग दिसताच फवारावे. आवश्यकतेनुसार पुढील २ ते ३ फवारण्या १० ते १५ दिवसांच्या अंतराने कराव्यात, असे आवाहन कृषी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
करपा आणि पर्णकरपा या दोन्ही रोगांच्या नियंत्रणासाठी कार्बेन्डाझिम किंवा बेनोमिल किंवा पेन्कोनाझोल किंवा हेक्झाकोनाझोल १० ग्रॅम / मिली किंवा झप्रोबेनफॉस २० मिली + स्टिकर (चिकट द्राव) १० मिली प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारून कीड व्यवस्थापन करावे.
- तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत खाडे
